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В мире

В Эстонии состоится традиционный европейский банный марафон 04.02.2017 04:41

Традиционный европейский банный марафон в субботу пройдет в "зимней столице" Эстонии — городе Отепя.

Об этом сообщили организаторы соревнований — работники местного дома культуры, которые проводят марафон уже в восьмой раз.

Каждый год банный марафон собирает около тысячи участников и несколько тысяч болельщиков. Согласно правилам соревнования, зарегистрированные команды, состоящие из четырех человек, должны посетить максимальное количество бань за шесть часов, выбирая оптимальный маршрут по специальным картам для ориентирования.

На старте соревнований каждая команда получит инструкцию и карту для ориентирования, на которую будут нанесены места расположения 22 бань в окрестностях Отепя. Команде придется пройти все указанные в списке бани, причем не просто пройти, но и провести в каждой из них не менее трех минут. Владелец бани сделает пометку на банной карточке соревнующегося о посещении его бани. Дополнительные очки получают искупавшиеся в прорубях, бочках для купания и участвующие в других предлагаемых владельцами бань развлечениях.

В прошлом году в Европейском банном чемпионате приняли участие 217 команд из Эстонии и других стран: России, Латвии, Литвы, Греции, Франции, Германии и Великобритании. Победители 2016 года прошли марафонскую дистанцию саун и бань за 2 часа 55 минут.

РИА Новости

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