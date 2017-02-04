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В мире

Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках 04.02.2017 03:14

Служба безопасности Норвегии заявила, что девять личных почтовых аккаунтов госслужащих страны подверглись атакам со стороны группировки, предположительно, хакеров из России.

Об этом сообщает Associated Press.

«Характер атак указывает на то, что их совершила группировка APT29, которая, предположительно, является российской», — сказал глава службы безопасности Мартин Бернсен.

Бернсен также добавил, что между странами существуют договоренности, по которым стороны предупреждают друг друга о кибератаках, которые, как он заявил, являются регулярными.

Газета.ру

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