Иран назвал незаконным расширение санкций в отношении страны со стороны Вашингтона и пообещал ввести ответные ограничения против некоторых граждан и организаций США.

Об этом передает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

В МИД Ирана отметили, что новые американские санкции несовместимы с обязательствами Вашингтона и резолюцией ООН по ядерной сделке с Тегераном.

«В ответ на санкции США Иран введет ограничения для некоторых американских юридических и физических лиц, которые помогают и финансируют региональные террористические организации»,— говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Газета.ру