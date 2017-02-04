Американские власти позволят ребенку из Ирана приехать в США для прохождения неотложной хирургической операции, заявил губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, семья ребенка ранее намеревалась получить туристическую визу в Дубае, однако ее выдача была прервана после того, как президент США Дональд Трамп ввел указ о запрете на въезд в США гражданам семи стран, в том числе Ирана. И семье девочки по имени Фатеме Решад, который нет и полугода, пришлось вернуться домой.

Иранские врачи сообщили родителям девочки, что ей необходимо перенести как минимум одну операцию для устранения проблем с сердцем, иначе она умрет, об этом сообщил родственник семьи, проживающий в американском Портленде.

"Этим вечером мы были рады узнать, что федеральные власти предоставили Фатеме Решад и ее семье посадочные документы для их приезда в США", — говорится в заявлении губернатора, опубликованном в пятницу вечером по местному времени.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

РИА Новости