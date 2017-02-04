USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
В мире

Трамп отправился на выходные во Флориду 04.02.2017 02:16

Президент США Дональд Трамп впервые за две недели после инаугурации покинул Вашингтон более чем на несколько часов, отправившись на выходные во Флориду, сообщил Белый дом.

Президент намерен провести выходные в принадлежащем ему дворце Мар-а-Лаго, сообщил журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Он назвал имение Трампа "зимним Белым домом".

По словам Спайсера, Трамп на выходных проведет ряд встреч и телефонных переговоров, а также будет "планировать еще одну большую неделю на благо американского народа".

В понедельник Трамп встретится с руководством и военнослужащими Центрального командования ВС США во Флориде, а вечером в понедельник вернется в Вашингтон.

Критики Трампа заявляют, что он потратит немало денег налогоплательщиков на свой отдых. Президент США летает на собственном самолете, его сопровождают множество помощников и телохранителей, а в место визита заранее привозят все необходимое, включая доставляемый по воздуху президентский лимузин.

Так, издание Politico подсчитало, что выходные Трампа обойдутся казне минимум в 3 миллиона долларов. Впрочем, поездки на выходные за государственный счет осуществляли и предшественники Трампа, включая Джорджа Буша-младшего, который постоянно проводил время на своем ранчо в Техасе, и Барака Обаму, который летал в разные части страны, чтобы собирать деньги на кампанию Демократической партии, выступать с речами и играть в гольф. В отпуск американские президенты тоже ездят за счет налогоплательщиков — так, Обама имел обыкновение проводить летний отпуск на фешенебельном курорте Мартас-Винъярд на острове в Атлантическом океане, а зимой отправлялся на Гавайи.

Сам Трамп неоднократно критиковал Обаму за роскошное времяпрепровождение за счет налогоплательщиков. Так, в 2011 году он обрушился на Обаму за то, что тот потратил более 4 миллионов долларов на поездку на Гавайи, в то время как в США была высокая безработица.

Некоторые консерваторы, которые критиковали Обаму за дорогостоящие поездки, переключились на Трампа, несмотря на идеологическую близость к республиканскому президенту. Так, организация Juducial Watch сообщила Politico, что подаст запрос о раскрытии информации относительно поездок Трампа.

РИА Новости

61количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Вера Брежнева отмечает 35-летие: самые откровенные фото певицы – ФОТО – ВИДЕОПочти как Фитнэ. В Турции юная пастушка стала героиней соцсетей - ФОТОПризывающий к вегетарианству Леонардо ДиКаприо стал гостем Нусрете Гекче – ФОТО46-летнюю Мэрайю Кэри, занимающуюся спортом на каблуках, высмеяли в социальных сетях - ФОТО – ВИДЕОПолностью обнаженная Кейт Мосс, Джей Ло, Тараджи П.Хенсон и другие в объективе турецкого фотографа – ФОТОВ Азербайджане мужчина погиб, когда хотел пристрелить собакуСенсационная речь Лукашенко о будущей судьбе блогера Лапшина - ВИДЕОТрампа возмутило предложение Шварценеггера сменить его на посту президента США – ВИДЕОМэттью Макконахи призвал актеров Голливуда прекратить вражду с ТрампомСчастливы вместе: роман Бейонсе и Джей Зи в архивных семейных снимках – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 февраля02:16 Трамп отправился на выходные во Флориду01:47 В США полицейские ранили подростка, приняв макет пистолета за оружие01:18 Глава МИД Ирана назвал санкции США нелегитимными00:50 СМИ сообщили, что дочь Трампа с мужем заблокировали указ президента по ЛГБТ00:21 Эрдоган заявил о «прочном фундаменте» дружбы Турции и Украины3 февраля23:53 Проблемы вынужденных переселенцев, размещенных в санатории «Шафаг», будут решены - ФОТО23:26 СМИ: Дэвид Кэмерон сделал селфи с Шварценеггером, сказав фразу I'll be back22:56 Российское посольство дважды обстреляли в Дамаске22:28 Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда22:00 Ученые выяснили, почему людей раздражает чавканье21:33 США аннулировали более 100 тысяч виз после указа Трампа21:12 США ввели новые санкции против Ирана20:49 В программе Təməl обсудили сюрпризы 4-й промышленной революции – ВИДЕО20:36 Счастливы вместе: роман Бейонсе и Джей Зи в архивных семейных снимках – ФОТО20:19 Бывший клуб Джавадова признан банкротом