Президент США Дональд Трамп впервые за две недели после инаугурации покинул Вашингтон более чем на несколько часов, отправившись на выходные во Флориду, сообщил Белый дом.

Президент намерен провести выходные в принадлежащем ему дворце Мар-а-Лаго, сообщил журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Он назвал имение Трампа "зимним Белым домом".

По словам Спайсера, Трамп на выходных проведет ряд встреч и телефонных переговоров, а также будет "планировать еще одну большую неделю на благо американского народа".

В понедельник Трамп встретится с руководством и военнослужащими Центрального командования ВС США во Флориде, а вечером в понедельник вернется в Вашингтон.

Критики Трампа заявляют, что он потратит немало денег налогоплательщиков на свой отдых. Президент США летает на собственном самолете, его сопровождают множество помощников и телохранителей, а в место визита заранее привозят все необходимое, включая доставляемый по воздуху президентский лимузин.

Так, издание Politico подсчитало, что выходные Трампа обойдутся казне минимум в 3 миллиона долларов. Впрочем, поездки на выходные за государственный счет осуществляли и предшественники Трампа, включая Джорджа Буша-младшего, который постоянно проводил время на своем ранчо в Техасе, и Барака Обаму, который летал в разные части страны, чтобы собирать деньги на кампанию Демократической партии, выступать с речами и играть в гольф. В отпуск американские президенты тоже ездят за счет налогоплательщиков — так, Обама имел обыкновение проводить летний отпуск на фешенебельном курорте Мартас-Винъярд на острове в Атлантическом океане, а зимой отправлялся на Гавайи.

Сам Трамп неоднократно критиковал Обаму за роскошное времяпрепровождение за счет налогоплательщиков. Так, в 2011 году он обрушился на Обаму за то, что тот потратил более 4 миллионов долларов на поездку на Гавайи, в то время как в США была высокая безработица.

Некоторые консерваторы, которые критиковали Обаму за дорогостоящие поездки, переключились на Трампа, несмотря на идеологическую близость к республиканскому президенту. Так, организация Juducial Watch сообщила Politico, что подаст запрос о раскрытии информации относительно поездок Трампа.

РИА Новости