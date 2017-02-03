Четыре человека помещены под предварительный арест после беспорядков в ходе акции протеста в Бухаресте в ночь на четверг, передают местные СМИ.

"Суд сектора 1а принял решение поместить под предварительный арест на 30 дней четверых человек, которые причастны к беспорядкам на протесте перед зданием правительства… Обвинения — нападение и нарушение общественного порядка", — говорится в сообщении агентства Mediafax со ссылкой на источники в полиции.

По данным СМИ, еще четыре человека находятся под судебным контролем.

Недовольство граждан Румынии относительно утверждения кабмином страны поправок в Уголовный кодекс и постановления об амнистии вылилось в крупнейшие за последние 25 лет протесты, которые первоначально носили мирный характер. Однако в ночь на четверг произошли столкновения между полицией и манифестантами, среди которых были и провокаторы. В ходе беспорядков пострадали четыре человека.

В результате утверждения поправок на свободу по амнистии могут выйти осужденные по делам о коррупции, если сумма нанесенного ущерба от противоправных действий заключенного не превышает 200 тысяч румынских лей (около 48 тысяч долларов). Жители опасаются, что в результате изменений, утвержденных кабмином, на свободу выйдут коррумпированные политики, отбывающие наказание, а также некоторые опасные преступники.

Ранее президент страны Клаус Йоханнис направил иск в Конституционный суд, утверждая, что изменения к УК необходимо аннулировать, так как "это конфликт между правительством с одной стороны и системой юстиции и парламентом с другой". Несмотря на острую критику и волну недовольств со стороны граждан, премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не намерен отменять принятое постановление.

РИА Новости