Основатель американской компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову такси, Тревис Каланик вышел из состава консультативной предпринимательской группы при президенте США Дональде Трампе.

«Ранее сегодня я коротко переговорил с президентом об указе по иммиграции и проблемах, которые он создает нашему сообществу. Я также разъяснил ему, что не смогу участвовать в работе консультативного совета. Вступление в его состав не преследовало цель поддержать президента или его повестку дня, однако оно было истолковано именно так. Указ президента причиняет вред множеству людей по всей Америке. Члены семей вынуждены расставаться, люди застревают за рубежом, растет страх того, что США перестали приветствовать у себя иммигрантов»,— приводит слова господина Каланика CNN.

Напомним, 28 января Дональд Трамп подписал указ, который запрещает въезд новых мигрантов в страну на четыре месяца, а прибывающих из Сирии — на неопределенный срок. Указ также вводит запрет на въезд гражданам семи мусульманских стран — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

kommersant.ru