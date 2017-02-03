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В мире

Российское посольство дважды обстреляли в Дамаске 03.02.2017 22:56

Посольство России в столице Сирии Дамаске 2 и 3 февраля дважды подверглось минометному обстрелу.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Огонь велся прицельно из района Джобар, в котором хозяйничают террористы. Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесен материальный ущерб», — говорится в сообщении ведомства.

В МИДе отметили, что обстрелы посольства совершены в условиях укрепляющегося перемирия с целью нарушить режим прекращения огня и подорвать работу по урегулированию политического процесса в стране.

«Это преступление не может остаться безнаказанным. Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена», — отметили в министерстве.

Газета.ру

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