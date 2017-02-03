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В мире

Трамп подпишет в пятницу новые указы 03.02.2017 10:34

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу новые исполнительные указы, содержание которых, однако, не раскрывается.

Об этом сообщает вашингтонское бюро РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Трамп уже подписал ряд указов, в том числе об ограничении въезда граждан семи ближневосточных и африканских стран, а также о «перестройке» вооруженных сил. Президент США намеревался подписать указ по кибербезопасности, но отказался от этого намерения.

Трамп также примет в пятницу участие в новом форуме по стратегии и политике, который включает ряд видных американских бизнесменов. Во второй половине дня президент отправится в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, где проведет ряд встреч на выходных.

1news.az

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