Исследования мозга помогли ученым выяснить, чем объясняется раздражение, которое испытывают некоторые люди при таких звуках, как чавканье или щелчки ручки.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Расстройство, при котором некоторые звуки вызывают у человека болезненное раздражение, известно как мисофония. Зачастую считается, что это всего лишь проявление повышенной чувствительности, однако группа исследователей из Великобритании сумела выяснить, что мисофония связана с особенностями работы мозга.

Олана Тенсли-Хэнкок, одна из ученых, принимавших участие в исследовании, сама страдает от мисофонии. "Хруста чипсов, которые ест кто-то поблизости, достаточно, чтобы вызвать у меня раздражение. Это проявление психологического механизма "бей или беги", — пояснила она журналистам Би-би-си. Подобную реакцию у нее вызывают звуки дыхания, чавканья и шуршания.

Исследователи провели МРТ мозга 42 человек, из которых 20 страдали мисофонией, одновременно воспроизводя различные звуки. Всего ученые использовали три типа звуков: нейтральные, к примеру, шум дождя; неприятные для большинства обычных людей, вроде резких криков; и, наконец, звуки, вызывающие раздражение у страдающих мисофонией.

Выяснилось, что если в первых двух случаях у обеих групп испытуемых наблюдалась идентичная реакция, то в третьем у тех, кто подвержен мисофонии, была отмечена повышенная активность в так называемой островковой области мозга. Эта часть мозга отвечает за связь ощущений и эмоций человека. Кроме того, ученые отметили различия в связях между островковой областью и другими частями мозга у двух групп испытуемых.

Ученые надеются, что открытие связи между мисофонией и работой мозга позволит в дальнейшем выработать методы лечения этого расстройства.

РИА Новости