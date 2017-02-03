США аннулировали более 100 тыс виз после иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на юриста, представляющего правительство на судебном процессе против указа.

Юрист упомянул данную цифру на слушаниях дела, где двое граждан Йемена требуют впустить их в США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал юридические споры, против него подан целый ряд исков.

РИА Новости