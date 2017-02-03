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В мире

США ввели новые санкции против Ирана 03.02.2017 21:12

США расширили список санкций в отношении Ирана в связи с разработкой Тегераном программы по созданию баллистических ракет.

Об этом сообщается на сайте американского минфина.

В санкционный список попали 13 физических лиц, среди которых граждане Ирана, ОАЭ, Китая, Кувейта и Ливана.

Также под ограничения попали 12 компаний, которые базируются в Иране, Ливане, Китае и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что ряд депутатов-республиканцев внесли в конгресс законопроект, предусматривающий введение новых санкций против Ирана.

Gazeta.ru

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