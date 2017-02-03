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В мире

Трампа возмутило предложение Шварценеггера сменить его на посту президента США – ВИДЕО 03.02.2017 20:03

Дональд Трамп резко отреагировал на предложение популярного американского актера и ведущего реалити-шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice) на телеканале NBC Арнольда Шварценеггера подменить его на посту президента США.

Ответ республиканец опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Да уж, Арнольд Шварценеггер очень скверно справлялся со своими обязанностями на посту губернатора Калифорнии, но еще хуже себя он показал в "Ученике знаменитости". Но он хотя бы старался», — с иронией заметил Трамп.

В начале февраля глава государства уже отпускал язвительные комментарии в адрес актера. Так, во время выступления в честь Национального молитвенного завтрака Трамп призвал помолиться за Шварценеггера, обвалившего, по его словам, рейтинг передачи, исполнительным продюсером которой является сам президент.

Политик, который ранее был ведущим шоу «Ученик знаменитости», отметил, что его попытались заменить звездой, но в итоге появление Шварценеггера стало настоящей катастрофой.

«Вы должны заняться шоу, ведь вы, похоже, большой эксперт по рейтингам. А я позабочусь о вашем месте. Люди наконец-то смогут спать спокойно», — ответил президенту США Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер был избран 38 губернатором Калифорнии в 2003 году. Согласно результатам опроса общественного мнения, 71 процент населения штата посчитал его не справляющимся со своими обязанностями. В 2011 году бывший губернатор подал в отставку.

По законодательству США, актер не может быть назначен на пост президента страны, так как родился в Австрии, а не на территории Штатов.

Lenta.ru

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