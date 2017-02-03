Известный актер Мэттью Макконахи призвал своих коллег прекратить вражду с президентом США Дональдом Трампом и "пожать друг другу руки".

Ранее многие деятели искусств США приняли участие в массовых протестах против политики Трампа, среди них Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, Мэрил Стрип и другие.

"Выбора сейчас уже нет, он является нашим президентом", — цитирует ТАСС 47-летнего Макконахи. Он также посоветовал актерам Голливуда понаблюдать за делами Трампа и действовать "конструктивно в течение предстоящих четырех лет".

Мэттью Макконахи американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Известен по ролям в таких фильмах, как "Интерстеллар", "Время убивать", "Далласский клуб покупателей" и других. Был удостоен премии "Оскар" и "Золотой глобус".

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