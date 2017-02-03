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В мире

Лукашенко поручил завести уголовное дело на главу Россельхознадзора 03.02.2017 18:46

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Об этом глава государства заявил на ежегодной пресс-конференции, передает RNS.

«Что касается продуктов питания. Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит», – сказал Лукашенко.

По его словам, «все эти Данкверты – люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта».

В Россельхознадзоре RNS сказали, что официальной информации об уголовном деле не получали. Как сообщила изданию официальный представитель ведомства Юлия Мелано, «Россельхознадзор и, в частности, глава Россельхознадзора, действует согласно существующей законодательной базе, не только российской, но и международной».

По словам Мелано, ведомству «бояться каких-либо последствий на сегодняшний день не приходится».

Россельхознадзор неоднократно обвинял Белоруссию в реэкспорте санкционных продуктов из стран, попавших под российское продуктовое эмбарго. В декабре 2016 года Данкверт назвал поставки из Белоруссии «контрабандой».

Лукашенко в ответ на это заявил, что таможенный процесс в Белоруссии «простреливается» со всех сторон, а «такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно».

Ранее ведомство Данкверта обращало внимание на резкое увеличение поставок белорусских фруктов и ягод, которые имеют признаки происхождения из третьих стран. Речь шла о папайе, клубнике и малине, в Минске объясняли, что продукция, которая была растаможена в Белоруссии, становится белорусским товаром.

Republic.ru

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