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В мире

В Иране суд решил ослепить на один глаз женщину, облившую жертву кислотой 03.02.2017 05:11

Суд в Иране вынес приговор ослепить на один глаз женщину, которая облила свою жертву кислотой, лишив ее зрения, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.

После исламской революции 1979 года в Иране было принято шариатское право, предусматривающее в отдельных случаях приговор по принципу "талиона", согласно которому мера наказания должна воспроизводить вред, причиненный преступлением.

Нападение произошло в городе Махшехр два года назад. Имена подсудимой и ее жертвы не называются.

"Суд высшей инстанции подтверждает приговор к ослеплению на один глаз, выплате компенсации и семи годам тюремного заключения", — цитирует постановление суда агентство Tasnim.

Суд не определил сроки исполнения приговора. Агентство Рейтер отмечает, что в таких случаях последнее слово остается за потерпевшими и их семьями, которые могут попросить отменить физическое наказание.

РИА Новости

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