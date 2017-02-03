Президент США Дональд Трамп призвал Америку извлечь урок из нападения, которое произошло в пятницу в столице Франции.
«Новый радикальный исламский террорист только что атаковал музей Лувр в Париже. Туристы были заблокированы. Франция снова в страхе. США, поумнейте», — написал Трамп в микроблоге в Twitter.
A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.