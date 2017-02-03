Американский эсминец Porter вошел в акваторию Черного моря, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

Утверждается, что это сделано "для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

Отмечается, что эсминец примет участие в международных учениях "Морской щит-2017".

Командир экипажа Эндриа Слоу напомнил, что Porter заходит в Черное море "в течение последних нескольких лет, демонстрируя нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе".

По его словам, предстоящие в рамках нынешнего захода "операции призваны помочь улучшению взаимодействию, обмену информацией и опытом".

В учениях "Морской щит-2017" примут участие порядка 2,8 тысячи военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины. По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, военное ведомство "видит и контролирует" все, что происходит на учениях НАТО.

РИА Новости