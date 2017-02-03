Один из крупнейших американских ритейлеров одежды и ювелирных изделий – Nordstrom – отказался продавать коллекции дочери президента США Иванки Трамп для гардероба, включающие, среди прочего, сумки и туфли.

Официальный представитель компании сообщил, что причиной стало резкое снижение спроса на марку, передают Би-би-си.

За 2015 год компания заработала 14,4 млрд долларов. Только в США и Канаде у ритейлера 349 бутиков. Кроме того, Nordstrom реализует значительную часть товаров в других странах через интернет-магазин.

«Каждый год мы избавляемся от 10% наших брендов и обновляем ассортимент на такой же объем», - пояснил пресс-секретарь корпорации.

Представители Иванки не комментируют прекращение продаж, отмечают Би-би-си.

Nordstrom уже не первый месяц призывали бойкотировать продукты, связанные с Дональдом Трампом. Одна из активисток кампании – Шэннон Колтер – отследила, как за последние месяцы падало количество артикулов из коллекции Иванки в ассортименте ритейлера.

Как утверждает противница Трампа, если на первой неделе декабря на сайте Nordstrom был доступен 71 товар под брендом дочери президента, то на прошлой неделе их оставалось всего 26, а к 1 февраля их число снизилось до девяти.

В октябре противники тогда еще кандидата в президенты написали открытое письмо Nordstrom с просьбой не продавать продукцию, связанную с Трампом. Представители компании тогда ответили, что реализация коллекции Иванки никак не отражает их политических предпочтений.

35-летняя Иванка давно занимается бизнесом: так, она помогает своим братьям Эрику и Дональду управлять компанией отца Trump Organization и сетью гостиниц Trump Hotels.

Как утверждают американские СМИ, ни одна из жен Трампа не имела такого влияния на семейный бизнес, как его дочь. Говорят, что она отвечает за заключение самых крупных сделок. Иванка запускала модный бренд имени себя с девизом #работающиеженщины.

1news.az