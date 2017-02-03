USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
В мире

Трамп заявил, что не будет так же добр к Ирану, как Обама 03.02.2017 16:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет так же «добр» по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама.

«Иран играет с огнем – они не ценят, как «добр» был к ним президент Обама. Но не я!» — написал Трамп в своем Twitter, передают РИА Новости.

Администрация Трампа готовит новые санкции против Ирана, которые могут ввести уже на текущей неделе, сообщало ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По его данным, санкции могут быть введены в пятницу против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против примерно 17 в соответствии с более ранним указом президента США о распространении оружия массового уничтожения, сообщает Рейтер.

Санкции будут введены отчасти в качестве ответа на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты, уточняет агентство. Предполагается, что соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы Тегерана не будет затронуто санкциями.

Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что «Трамп резко критиковал различные соглашения, достигнутые Ираном и администрацией Обамы, а также ООН, как слабые и неэффективные».

1news.az

1166количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
У Эрдогана и Меркель возник спор в прямом эфире – ВИДЕОБеременная двойней Бейонсе снялась полностью обнаженной – ФОТОПризыв о помощи. 10 тысяч долларов необходимо для спасения трехлетней Дениз – ФОТОШварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США - ВИДЕОПризывающий к вегетарианству Леонардо ДиКаприо стал гостем Нусрете Гекче – ФОТОАзад Рагимов: «Леди Гага приехала в Баку за миллион, но сейчас таких расходов не будет»В Азербайджане временно приостановлена продажа SIM-карт? – Комментарий оператораПолностью обнаженная Кейт Мосс, Джей Ло, Тараджи П.Хенсон и другие в объективе турецкого фотографа – ФОТОПочти как Фитнэ. В Турции юная пастушка стала героиней соцсетей - ФОТОМэттью Макконахи призвал актеров Голливуда прекратить вражду с Трампом

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 февраля16:51 Бакинское транспортное агентство: Парковать автобусы на ночь во дворах жилых зданий недопустимо16:45 Российские летчики начали в Армении полеты на МиГ-2916:41 В Азербайджане мужчина погиб, когда хотел пристрелить собаку16:26 Крупнейший модный ритейлер отказался от Иванки Трамп16:22 Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2019 году16:14 Трамп заявил, что не будет так же добр к Ирану, как Обама16:08 Facebook запустил свой сервис знакомств внутри социальной сети16:00 Почти как Фитнэ. В Турции юная пастушка стала героиней соцсетей - ФОТО15:50 С юбилеем педиатра Эльмиру Ахмедли пациенты поздравляют семьями - ФОТО15:36 Трогательные карикатуры: Протест против миграционного указа Трампа – ФОТО15:22 США и Россия пока не обсуждали нагорно-карабахский конфликт - МИД РФ15:15 У жителей Габалинского района изъята запрещенная религиозная литература15:12 Серж Саргсян заговорил о трусости15:06 Лукашенко заявил, что независимость Беларуси дороже, чем российская нефть14:57 В субботу в Баку и на Абшероне без осадков, до +7