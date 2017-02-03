Указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий въезд в США большому числу иностранных граждан, вызвал хаос и неразбериху; по американским городам идет волна общественных протестов.

Против ограничительного указа выступают как простые люди, так и известные личности. Решение президента называют необоснованным, позорным и антиконституционным. Генеральный прокурор штата Вашингтон даже подал в суд иск против Трампа по этому поводу.

Указ был подписан 27 января и запрещает въезд в США мигрантам из семи преимущественно мусульманских стран – Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии – сроком на 90 дней.

Из президентского указа Трампа также следует, что прием сирийских беженцев в США будет прекращен на неопределенный срок, а программа приема беженцев из других стран будет заморожена на 120 дней.

В Белом доме объясняют, что мера направлена на борьбу с международным терроризмом и призвана обезопасить границы Соединенных Штатов.

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Протесты против указа нового президента проходили на улицах городов, в аэропортах, перед офисами государственных структур. Не стало исключением и интернет-пространство, где за последние недели можно увидеть сотни статусов, критикующих действия Дональда Трампа. Одной из форм выражения протеста стала карикатура.

Американский общественный деятель, предприниматель, музыкант и продюсер Уилльям Генри Грин, известный как Хэнк Грин (Hank Green), запустил в Твиттере акцию. Опубликовав карикатуру, отражающую настроения американского общества по поводу указа Трампа, молодой человек призвал всех поддержать его.

«За каждый ответ на этот статус, к которому будет прикреплено изображение, нарисованное от руки в поддержку мигрантов, мусульман и/или беженцев, я пожертвую по 5 долларов в Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU)», - написал Хэнк Грин.

Отметим, что ACLU представляет собой влиятельную правозащитную организацию в Америке, которая состоит из порядка 750 тысяч человек и выступает против смертной казни и полицейского насилия, в поддержку гражданских прав и свобод.

31 января ACLU сообщала, что в последние выходные января (28–29 января, сразу после подписания Трампом указа по мигрантам) на счет организации поступило около 24 млн долларов пожертвований, что примерно в 6 раз больше, чем правозащитники получают обычно за год.

Призыв Хэнка Грина в Твиттере был воспринят людьми с энтузиазмом, получив множество откликов. Представляем вашему вниманию рисунки/карикатуры от неравнодушных людей, которые были подобраны изданием Indian Express:

Елена Остапенко, Э.Т.