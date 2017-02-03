Район около музея Лувр в Париже оцеплен в пятницу после того как неизвестный, вооруженный ножом, совершил попытку нападения на полицейского, сообщает французский телеканал BFM.

Военнослужащий получил легкое ранение и открыл огонь по напавшему, который в свою очередь был серьезно ранен.

Посетители музея эвакуированы. Закрыта ближайшая станция метро.

МВД Франции информирует о "серьезном происшествии в сфере безопасности".

По информации французских СМИ, инцидент произошел в тот момент, когда мужчина попытался зайти в магазин, расположенный рядом с музеем.

Сотрудники правоохранительных органов не впустили его, так как у него в руках были два больших чемодана. После этого мужчина достал нож.

Позднее в чемоданах ничего подозрительного обнаружено не было.

Французская радиостанция RTL со ссылкой на полицию сообщает, что нападавший имел при себе нож-мачете. По ее данным, во время нападения он кричал "Аллаху акбар".

interfax.ru