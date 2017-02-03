США не наносили ударов по позициям террористической группировки "Аль-Каида" с моря, как сообщали в ряде СМИ, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"США не обстреливают Йемен с моря", — сказал Дэвис журналистам.

Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на представителей властей Йемена появилась информация, что, предположительно, американский военный корабль выпустил несколько ракет по позициям "Аль-Каиды" на юге Йемена.

США регулярно наносят удары по боевикам "Аль-Каиды" в Йемене, однако, как правило, с воздуха.

РИА Новости