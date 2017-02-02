Глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейна обратился в письме к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить летальное оружие Украине.

"Я как уполномоченное лицо призываю вас в рамках оборонного бюджета за 2017 год предоставить летальное вооружение Украине", — говорится в данном письме.

США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, на западе страны американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины.

Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия в Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Украине и реализации минских соглашений.

РИА Новости