Президент Дональд Трамп 27 января подписал указ по ограничению въезда в США граждан семи мусульманских стран – Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.

В Белом доме объясняют, что мера направлена на борьбу с международным терроризмом и призвана обезопасить границы Соединенных Штатов.

Указ Трампа повлек волну общественного возмущения в США и в других странах. Решение президента называют необоснованным, позорным, антиконституционным. Генеральный прокурор штата Вашингтон даже подал в суд иск против Трампа.

Однако, по данным журналиста Алекса Новрастеха (Alex Nowrasteh), выбранные Трампом страны не представляют серьезной террористической угрозы.

Он сравнил данные о лицах, рожденных в разных странах, которые совершили или пытались совершить террористические атаки на территории Соединенных Штатов в период с 1975 по 2015 годы.

Оказалось, что в указанный период всего 17 граждан из семи стран, вошедших в т.н. «ограничительный список», были осуждены за совершение или попытку совершения терактов на территории США, в результате которых (возможно по счастливой случайности) не погиб ни один человек.

Более того, ни один человек из числа граждан Ливии или Сирии в этот период не пытался совершить теракт на территории США.

Статистика стран по числу рожденных в них террористов в период 1975 – 2015 годов выглядит следующим образом:

Страна Террористы Убийства Террористы (%) Убийства (%)

Иран 6 0 3,9% 0,0%

Ирак 2 0 1,3% 0,0%

Ливия 0 0 0,0% 0,0%

Сомали 2 0 1,3% 0,0%

Судан 6 0 3,9% 0,0%

Сирия 0 0 0,0% 0,0%

Йемен 1 0 0,6% 0,0%

Афганистан 3 0 1,9% 0,0%

Алжир 4 0 2,6% 0,0%

Армения 6 1 3,9% 0,0%

Автор отмечает, что преступлениями терроризма считается не только совершение терактов непосредственно на территории США. Сюда также причисляется и материальная поддержка иностранных террористических организаций, попытка присоединиться к иностранной террористической группе за рубежом, совершение терактов в других странах и прочее.

Однако он исключил из представленного списка иностранных граждан, осужденных за совершение подобных преступлений, поскольку целью Трампа является «возродить величие Америки», а не повысить безопасность других стран либо усилить глобальную борьбу с терроризмом.

«Теракт в другой стране не влечет гибель американцев и потому беспокоит американских избирателей не столь сильно, сколько терроризм в самих Штатах», - пишет Алекс Новрастех.

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Согласно выводам, сделанным Алексом Новрастехом, лишь выходцы из трех арабских стран – Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта – являются виновниками наибольшей гибели американцев на американской земле. В общей сложности на их совести 94,1% смертей в результате терактов в США в указанный период.

Однако ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не включены в список стран, граждане которых подлежат ограничениям по въезду в США, согласно последнему указу Трампа.

Что касается Египта, то на долю египетских террористов приходится лишь 5,4% жертв среди американцев. Более того, атаки, совершенные выходцами из Египта были совершены преимущественно в период между 1993 и 2002 годами, когда страна была более стабильна, нежели сейчас.

Еще одной страной, вошедшей в список Алекса Новрастеха, является Армения. В своих выводах он не анализирует эти данные, но от себя можем отметить, что цифры по Армении за указанный период примерно сравнимы с цифрами по Ирану или Судану, которые вошли в «список Трампа» по запрету въезда.

Армения же традиционно считается одним из партнеров Соединенных Штатов, и никогда ни одним документом не делалось попыток каким-либо образом ограничить сотрудничество между Вашингтоном и Ереваном либо ограничить въезд граждан Армении на территорию США.

Страна Террористы Убийства Террористы (%) Убийства (%)

Судан 6 0 3,9% 0,0%

Иран 6 0 3,9% 0,0%

Армения 6 1 3,9% 0,0%

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