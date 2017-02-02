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В мире

Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО 02.02.2017 10:59

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

«Четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют «за», я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», — сказал Порошенко.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.

Согласно новой редакции Военной доктрины Украины, обнародованной 24 сентября 2015 года, Киев считает своей приоритетной задачей углубление сотрудничества с НАТО. Власти намерены к 2020 году добиться полной совместимости вооруженных сил Украины с соответствующими силами стран-членов альянса.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для достижения критериев для вступления в альянс Киеву потребуется много времени.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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