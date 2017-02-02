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В мире

Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США - ВИДЕО 02.02.2017 22:54

Экс-губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться местами работы, отвечая таким образом на критику со стороны главы государства.

Звезда боевиков опубликовал видеозапись с ответом в твиттере.

Ранее Трамп на национальном молитвенном завтраке сказал, что он был успешен в роли ведущего в телешоу «Подмастерье-знаменитость» (Celebrity Apprentice), и раскритиковал актера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего.

«Они наняли большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера на мое место, и мы все знаем, что из этого получилось», — отметил Трамп.

Республиканец также в шутку призвал находящихся в зале людей «помолиться за Арнольда и за рейтинги [шоу]».

В своем видеоответе актер предложил президенту поменяться местами работы.

«Эй, Дональд, есть отличная идея: почему бы не поменяться работами — ты вновь будешь руководить на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно», — сказал Шварценеггер.

Представитель актера позже опубликовал заявление, в котором отметил, что «Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента».

Ранее Шварценеггер уже отвечал на критические твиты Трампа о его работе в телешоу «Подмастерье-знаменитость».

Gazeta.ru

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