Заключенные в тюрьме американского города Смирна в штате Делавэр подняли бунт и взяли в заложники надзирателей.

По уточненной информации, которую передает Би-би-си, в заложниках оказалось четыре человека. Двоих из них заключенные впоследствии отпустили.

Один из заключенных связался с журналистами местной газеты News Journal и сообщил, что причиной захвата заложников является президент США Дональд Трамп.

«[Причина] – все, что он сделал. Все, что он делает сейчас. Мы знаем, что в тюрьме все изменится к худшему», - заявил он.

К тюрьме в Смирне съехались десятки полицейских. Одного заложника отпустили ранее. Сообщается, что он получил ранения, не угрожающие жизни. Немногим позже стало известно, что отпущен еще один заложник.

Состояние других заложников не уточняется. Сейчас продолжаются переговоры.

Заключенные связались с журналистами с помощью невесты одного из заключенных и женщины, представившейся корреспондентам как мать одного из заложников.

Во время разговора с журналистами один из заключенных заявил, что они требуют эффективной реабилитации для всех, кто находится в тюрьме.

Приоритетом для них являются образовательные программы в тюрьме, заявил звонивший. Также заключенные хотят знать, как распределяются выделяемые на тюрьму деньги.

Тюрьма в Смирне – крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.

1news.az