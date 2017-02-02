Президент США Дональд Трамп в четверг выразил готовность ускорить переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

"Я бы хотел их ускорить, если это возможно", — заявил американский лидер, слова которого цитирует агентство Рейтер.

Он пообещал начать работу в данном направлении как можно скорее.

Также американский лидер подчеркнул, что США на переговорах с партнерами по NAFTA будет представлять министр торговли Уилбур Росс.

Существующее соглашение Трамп назвал "катастрофой" для США и рабочих мест в стране. "Я хочу изменить это. И может быть, мы сделаем новое соглашение или добавим дополнительные пункты к нему", — сказал американский лидер журналистам.

Трамп пообещал "заключать прекрасные сделки". "Мне неважно, будет ли это новое соглашение или обновленное. Но мы сделаем его честным. Сейчас оно очень нечестное по отношению к американским работникам и компаниям", — сказал он.

Соглашение о NAFTA действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.

РИА Новости