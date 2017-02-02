USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
В мире

Google обогнала Apple по стоимости бренда 02.02.2017 09:29

Американские компании занимают первые пять мест в рейтинге самых дорогих брендов в мире, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance.

При этом на первую позицию вышла интернет-компания Google, стоимость бренда которой увеличилась за минувший год почти на четверть и достигла $109,47 млрд.

Бренд Apple подешевел примерно на 27%, до $107,141 млрд, в результате чего он опустился на второе место в рейтинге. На третьем остался интернет-ритейлер Amazon.com, стоимость бренда которого оценивается в $106,396 млрд (рост на 53%). Телекоммуникационная компания AT&T подорожала более чем на 45%, до $87,016 млрд, и поднялась до четвертой строчки списка по сравнению с шестой позицией в 2015 году. На пятое место с четвертого опустилась Microsoft, несмотря на то, что стоимость бренда выросла более чем на 13% - до $76,265 млрд.

На шестой строке находится первая неамериканская компания - южнокорейский производитель электроники Samsung ($66,219 млрд, рост на 13%). Далее вновь следуют представители американского бизнеса Verizon ($65,875 млрд), Walmart ($62,211 млрд) и Facebook ($61,998 млрд). Крупнейший китайский банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) замыкает десятку лидеров с показателем $47,832 млрд.

Среди европейских компаний наивысшее место занимает BMW. Германский автоконцерн находится на 17-й позиции против 15-й в 2015 году, стоимость его бренда оценивается в $37,124 млрд.

Интерфакс

446количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Экс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОКушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТОБаку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖВ Азербайджане ликвидирована группа террористовВ четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6Шесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕОГрузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕОКак полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕОПо вечерам на наши телефоны из-за рубежа поступают неизвестные звонки - Сиявуш НоврузовБакинское транспортное агентство о ситуации на дорогах – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 февраля10:30 100 days to go: Исламские игры приближаются – ФОТО10:29 Официальный курс маната ко всем валютам на 2 февраля10:19 Очередной выпуск программы «Təhsildə...» посвящен проекту SABAH – ВИДЕО10:15 Участники «Евровидения» написали песню для Бриллиант Дадашевой – АУДИО10:06 АЗАЛ подписал бывшего футболиста «Янг Бойза»10:01 В Азербайджане от взрыва бытового газа погиб заслуженный тренер – ФОТО09:55 В Баку полицейские вытащили из петли женщину09:49 ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы09:34 Об истории отношений Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильм09:31 Минобороны внесло ясность в информацию армянских СМИ о пленении азербайджанского военнослужащего09:29 Google обогнала Apple по стоимости бренда09:21 В Каспийском море произошло землетрясение09:07 Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении08:00 В Китае ДТП с участием автобуса и внедорожника унесло жизни пяти человек07:30 Британская певица Вера Линн отметит столетие новым альбомом