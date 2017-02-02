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В мире

Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении 02.02.2017 09:07

Палата общин британского парламента в среду одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС, сообщает в среду газета "Гардиан".

Так, 498 парламентариев проголосовали "за" законопроект, 114 высказались "против".

Дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры Brexit согласно статье 50 Лиссабонского договора начались в парламенте во вторник.

Ранее Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру страны Терезе Мэй и кабинету министров в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

interfax

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