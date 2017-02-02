Президент США Дональд Трамп пообещал сделать все возможное для защиты религиозных свобод в США.

"Я хочу заверить американский народ, что моя администрация сделает все возможное для защиты религиозных свобод в нашей стране", — сказал Трамп, выступая на традиционном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, в котором принимают участие представители различных конфессий, а также политики и бизнесмены.

Как отметил президент, "Америка должна быть толерантным обществом, в котором уважаются права всех верующих и где наши граждане могут чувствовать себя в безопасности".

В первые дни своего президентства Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

РИА Новости