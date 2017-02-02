Британская певица Вера Линн собирается отметить свой столетний юбилей, выпустив альбом с собственными классическими композициями в современной обработке.

Об этом сообщает Reuters.

Альбом будет называться Vera Lynn 100 и выйдет 17 марта, за три дня до юбилея певицы. В сборник войдут такие композиции, как We'll Meet Again и Sailing.

«Это по-настоящему удивительно, что люди все еще наслаждаются песнями из тех далеких лет, возвращая к жизни эмоции того времени. В конце концов, я просто делаю свою работу как певица, и это прекрасно — слышать собственные песни, представленные в совершенно новом виде», — заявила Линн.