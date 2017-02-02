USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
В мире

Сильное землетрясение зафиксировано в Микронезии западнее острова Гуам 02.02.2017 07:00

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в 423 км к западу-юго-западу от побережья острова Гуам в акватории Тихого океана в четверг.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:18 мск землетрясения имел координаты 12.17 градуса северной широты и 140.97 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Интерфакс

343количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Экс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОКушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТОБаку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖВ Азербайджане ликвидирована группа террористовВ четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6Шесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕОГрузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕОКак полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕОВ Азербайджане повысились цены на бензин Premium Euro-95 и Super Euro-98Бакинское транспортное агентство о ситуации на дорогах – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 февраля08:00 В Китае ДТП с участием автобуса и внедорожника унесло жизни пяти человек07:30 Британская певица Вера Линн отметит столетие новым альбомом07:00 Сильное землетрясение зафиксировано в Микронезии западнее острова Гуам06:00 Первая леди США назначила руководителя своего аппарата05:26 В американский конгресс внесен новый законопроект о санкциях против Ирана04:47 В Грузии жертвами снежной стихии стали два человека04:15 На выборах президента Туркмении начинается досрочное голосование03:43 В США напомнили о запрете на поставку определенных технологий в Иран03:14 Годовая прибыль Facebook выросла более чем вдвое02:45 Бейонсе объявила, что беременна двойней - ФОТО02:16 США анализируют введение санкций против стран, поддерживающих Иран01:48 В Бухаресте более 100 тысяч человек вышли на антиправительственные протесты01:20 Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря1 февраля23:53 Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана объявляет выборы на дополнительное вакантное место действительного члена НАНА23:25 Азербайджан на втором месте в рейтинге Всемирного экономического форума среди развивающихся стран