Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в 423 км к западу-юго-западу от побережья острова Гуам в акватории Тихого океана в четверг.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:18 мск землетрясения имел координаты 12.17 градуса северной широты и 140.97 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Интерфакс