Первая леди США Меланья Трамп назначила руководителем своего аппарата Линдси Рейнолдс.

Об этом сообщил в среду Белый дом.

Как отмечается, ранее Рейнолдс работала в Белом доме при президенте Джордже Буше. В ее новые обязанности будет входить "управление повесткой дня и ежедневными операциями офиса первой леди", говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что Рейнолдс имеет 14-летний опыт работы в политических кампаниях, организации мероприятий и проведении связанной с этим экспертизы.

Сама Меланья Трамп назвала "большой честью выполнение обязанностей первой леди как важного представителя президента, нашей семьи и традиций нашего народа по всему миру". Она отметила, что собирает "динамическую и думающую о будущем команду людей, которые вместе будут работать над тем, чтобы делать страну лучше для каждого".

РИА Новости