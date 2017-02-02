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В мире

Первая леди США назначила руководителя своего аппарата 02.02.2017 06:00

Первая леди США Меланья Трамп назначила руководителем своего аппарата Линдси Рейнолдс.

Об этом сообщил в среду Белый дом.

Как отмечается, ранее Рейнолдс работала в Белом доме при президенте Джордже Буше. В ее новые обязанности будет входить "управление повесткой дня и ежедневными операциями офиса первой леди", говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что Рейнолдс имеет 14-летний опыт работы в политических кампаниях, организации мероприятий и проведении связанной с этим экспертизы.

Сама Меланья Трамп назвала "большой честью выполнение обязанностей первой леди как важного представителя президента, нашей семьи и традиций нашего народа по всему миру". Она отметила, что собирает "динамическую и думающую о будущем команду людей, которые вместе будут работать над тем, чтобы делать страну лучше для каждого".

РИА Новости

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