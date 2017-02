Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом, который продлился всего 25 минут вместо предполагаемого часа, «самым худшим» за день.

Об этом в четверг сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, американский лидер внезапно закончил беседу, в ходе которой обсуждалась вызвавшая его недовольство сделка его предшественника Барака Обамы с австралийскими властями относительно перемещения в США 1250 мигрантов, которые находятся в австралийском распределительном центре.

Как написал Трамп в своем твиттере, администрация прежнего президента согласилась принять тысячи нелегальных мигрантов из Австралии, и пообещал разобраться в «этой чертовой сделке».

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!