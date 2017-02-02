Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом, который продлился всего 25 минут вместо предполагаемого часа, «самым худшим» за день.

Об этом в четверг сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, американский лидер внезапно закончил беседу, в ходе которой обсуждалась вызвавшая его недовольство сделка его предшественника Барака Обамы с австралийскими властями относительно перемещения в США 1250 мигрантов, которые находятся в австралийском распределительном центре.

Как написал Трамп в своем твиттере, администрация прежнего президента согласилась принять тысячи нелегальных мигрантов из Австралии, и пообещал разобраться в «этой чертовой сделке».

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.

Как заявил Трамп своему собеседнику, в этот же день он разговаривал с еще четырьмя мировыми лидерами, включая президента РФ Владимира Путина и мексиканского лидера Энрике Пенья Ньето, но разговор с Тернбуллом, по его словам, был самым неприятным.

Как пожаловался американский президент, сделка с Австралией «убьет его в политическом смысле». При этом он обвинил австралийские власти в попытках переправить в США «новых бостонских террористов», вспомнив, таким образом, о теракте на марафоне 15 апреля 2013 года.

В свою очередь Тернбулл отказался комментировать сообщения о сложных переговорах с лидером США.

«Не собираюсь обсуждать эти сообщения о нашем разговоре. Могу вас заверить, что отношения между нашими странами такие же дружественные», - приводит слова австралийского премьера ABC News Australia.

ABC News Australia также приводит комментарии источников в австралийском правительстве, которые подтверждают, что разговор получился очень напряженным, а Трамп «ненавидит это соглашение о мигрантах».

1news.az