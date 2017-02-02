В Белом доме заявили, что все страны связаны обязательством не поставлять Ирану определенные технологии, связанные с ракетами.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал в интервью европейским изданиям сделку с Ираном "одним из худших соглашений", которые когда-либо были заключены.

Переговоры по иранскому ядерному досье начались в 2004 году, после того как западные страны обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной программы". С 2006 года переговоры с Ираном вела "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В 2006-2010 годах ООН, США и Европейский союз вводили в отношении Ирана несколько пакетов санкций.

14 июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.

В среду министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил, что страна провела испытание баллистической ракеты средней дальности. После этого советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, пуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.

РИА Новости