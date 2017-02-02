USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
В мире

В Бухаресте более 100 тысяч человек вышли на антиправительственные протесты 02.02.2017 01:48

Свыше 100 тысяч человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственные протесты, связанные с изменениями в уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает румынское агентство agerpres.ro, в пикетах возле здания правительства в Бухаресте участвуют более 100 тысяч человек. Манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии".

Крупные протесты проходят и в других городах страны – Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и других городах страны, где, как сообщает портал digi24.ro, в общей сложности на улицы вышли 140 тысяч человек.

Местные СМИ отмечают, что это самые крупные протестные акции в Румынии за последние 25 лет. Граждане Румынии опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

Для обеспечения общественного порядка перед зданием правительства выстроились кордоны полиции. Сообщается, что движение по некоторым улицы столицы затруднено. Манифестация проходит мирно.

Первая волна подобных протестов прошла по всей Румынии 22 января. Общее число демонстрантов тогда не превышало 20 тысяч. Неделю спустя на улицы разных городов вышли около 100 тысяч граждан Румынии.

РИА Новости

235количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Тонущий отец швырнул дочь на три метра, чтобы спасти ей жизнь - ВИДЕОЭкс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОКушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТОВ Азербайджане ликвидирована группа террористовБаку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖВ четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6СМИ: в Таиланде собаки спасли хозяина от королевской кобры - ВИДЕОШесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕОГрузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕОКак полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 февраля02:45 Бейонсе объявила, что беременна двойней - ФОТО02:16 США анализируют введение санкций против стран, поддерживающих Иран01:48 В Бухаресте более 100 тысяч человек вышли на антиправительственные протесты01:20 Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря00:50 Уничтожены четыре террориста, оказавших вооруженное сопротивление специальной оперативной группе СГБ00:21 Заявление ученого совета Института истории им. А.Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана1 февраля23:53 Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана объявляет выборы на дополнительное вакантное место действительного члена НАНА23:25 Азербайджан на втором месте в рейтинге Всемирного экономического форума среди развивающихся стран22:38 Председатель Правительства Автономной Республики Аджария Грузии прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику22:10 Промо-ролик матча «Карабах» - АЗАЛ - ВИДЕО21:49 Иран планирует построить 12 новых нефтегазоперерабатывающих заводов21:29 Бомбардир «Зиря» перешел в турецкий клуб21:08 Помощник Президента Азербайджана побывал в агентстве SPA Саудовской Аравии - ФОТО20:48 Генсек ООН призвал отменить ограничения на въезд в США20:34 Модная коллекция «Карабах» вновь показана в Берлине – ФОТО