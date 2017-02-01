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В мире

Президент Туркменистана спел под гитару перед избирателями – ВИДЕО 01.02.2017 12:30

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках предвыборной кампании посетил в понедельник Ахалский велаят (область), где встретился с коллективом строителей газохимического комплекса.

Строители приветствовали главу государства песней, однако после их выступления президент сам взял в руки гитару, исполнив композицию собственного сочинения – песню «Bagt nury» («Счастья луч»), которую впервые исполнил на новогоднем празднике месяц назад.

Об этом сообщает новостной сайт «Хроника Туркменистана». Выборы президента в стране пройдут 12 февраля.

Президент также сообщил собравшимся, что он приготовил несколько новых песен в качестве подарка женщинам страны в честь Международного женского дня - 8 Марта.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и ранее демонстрировал свой музыкальный талант. Как сообщает казахстанское издание «Литер», в 2011 году он исполнил песню «Тебе мои белые цветы», слова которой, как утверждается, он написал сам, хотя еще в 2009 году эту песню исполнял туркменский певец Довлет Аманлыков.

Кроме того, президент также успел побывать в роли диджея, пишет «Литер».

Глава Туркменистана регулярно публикует свои стихотворения. Например, стихотворение президента «Вперед, вперед, только вперед, любимая Родина — Туркменистан» положили на музыку, и в конце 2015 года ее исполнили одновременно более четырех тысяч человек, благодаря чему она попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Слоган «Вперед, вперед, только вперед, любимая Родина – Туркменистан» сегодня является девизом страны.

Гурбангулы Бердымухамедов любит активный отдых. В апреле 2013 года он участвовал в скачках по случаю национального праздника Туркменистана – Дня ахалтекинского скакуна. Сообщалось, что глава государства выиграл забег, но уже после финиша его лошадь споткнулась и упала вместе с наездником.

Как отмечали местные СМИ, неизвестно, был ли президент травмирован в результате падения. Однако после завершения всех праздничных мероприятий он предстал перед публикой для вручения наград. От журналистов, присутствовавших на скачках, потребовали удалить запись инцидента.

Гурбангулы Бердымухамедов известен и своей любовью к автоспорту. По информации туркменских СМИ, он с детства увлекается ездой на автомобилях.

В апреле 2012 года он приехал на гоночный трек в Ашгабаде  на своем роскошном спорткаре Bugatti Veyron, чтобы поприветствовать собравшихся и посмотреть соревнования. Как сообщает News-Asia, неожиданно для всех президент принял решение участвовать в заезде, который был приурочен к открытию Центра автоспорта Туркменистана.

По результатам гонки Бердымухамедов опередил своих соперников, показав лучшее время на треке. Победный кубок президенту Туркменистана лично вручил глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт. Однако Бердымухамедов уступил первое место своему сопернику, передав ему трофей.

Елена Остапенко, Э.Т.

Фото: «Хроника Туркменистана»

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