USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
В мире

Белый дом отказался посылать представителей на программы CNN 01.02.2017 11:21

Белый дом отказался посылать своих представителей на программы CNN, лишив таким образом телеканал голоса администрации в своем эфире, пишет Politico.

"Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий", — приводит газета слова одного из чиновников Белого дома, который добавил, что CNN не является таким местом.

При этом представитель президентской администрации отметил, что запрет не является постоянным. Один из репортеров телеканала в свою очередь заявил, что Белый дом пытается наказать CNN и снизить рейтинги телеканала.

Как отмечает Politico, чиновники администрации по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй в последнее время не появлялись в эфире CNN.

Спайсер опроверг информацию о бойкоте CNN, заявив, что отвечает на вопросы репортеров телеканала на ежедневных брифингах. При этом он отметил, что "не собирается сидеть и общаться с людьми, которые не имеют никакого желания что-либо правильно понять".

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников, что спецслужбы передали Бараку Обаме и Дональду Трампу информацию о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компроматом на нового президента. Анонимный доклад на эту тему опубликовал BuzzFeed.

Дональд Трамп известен своими сложными отношениями с американскими СМИ, большинство которых он обвиняет в необъективности и непрофессионализме. Из ведущих СМИ, кроме New York Times и Washington Post, объектом его критики становился телеканал CNN, аббревиатуру которого политик расшифровывал как "Clinton News Network" ("Новостная сеть Клинтон").

РИА Новости

218количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Саудовский принц купил билеты на самолет своим 80 соколам - ВИДЕОНовые подробности о сотруднике полиции, посыпавшем солью заснеженную дорогу – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАзербайджанец в России организовывал клиентам групповой секс в саунах - ВИДЕОДженнифер Лопес высказалась против политики Трампа: «Мы все иммигранты» - ФОТОЗвезда сериала «Cesur ve Güzel» разводится – ФОТОСтали известны новые подробности убийства отцом 13-летней дочери – ОБНОВЛЕНО – ВИДЕОВокруг шум: что за Ждун и кто его создал – ФОТОПризыв о помощи. Жизнь близнецов в опасности: мальчики мечтают вырасти, но… - ФОТОЛеонид Парфенов исполнил хит легендарной группы «Гая» - ВИДЕОСъемка передачи «Yoxlama» в школе №171 была несогласованной

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 февраля11:44 Глава МИД Армении признал, что армянская сторона умышленно не возвращает тело солдата ВС Азербайджана11:40 Moody’s: Bank of Baku сохраняет свой рейтинг11:35 Кушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТО11:27 Автобус замерз на Ставрополье по пути в Баку11:21 Белый дом отказался посылать представителей на программы CNN11:15 Украина поднимет в Совбезе вопрос о недостаточном участии ООН в разрешении замороженных конфликтов11:08 Президент Азербайджана принял главу правления Инициативы прозрачности в добывающей промышленности11:00 Грузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕО10:54 Элин Сулейманов: Армения превратилась в угрозу для всего региона10:49 Бакинское транспортное агентство о ситуации на дорогах – ФОТО10:38 «Зиря» усилилась форвардом из Ганы10:31 Ян Брэдшоу: «Строительство TAP обойдется в 4,5 млрд евро»10:27 Уфук Будак поменял Суперлигу на первую лигу Турции10:23 Квартальная прибыль Apple снизилась на 2,55%10:16 Российский омбудсмен выразила отношение к экстрадиции Лапшина в Азербайджан