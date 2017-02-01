Белый дом отказался посылать своих представителей на программы CNN, лишив таким образом телеканал голоса администрации в своем эфире, пишет Politico.

"Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий", — приводит газета слова одного из чиновников Белого дома, который добавил, что CNN не является таким местом.

При этом представитель президентской администрации отметил, что запрет не является постоянным. Один из репортеров телеканала в свою очередь заявил, что Белый дом пытается наказать CNN и снизить рейтинги телеканала.

Как отмечает Politico, чиновники администрации по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй в последнее время не появлялись в эфире CNN.

Спайсер опроверг информацию о бойкоте CNN, заявив, что отвечает на вопросы репортеров телеканала на ежедневных брифингах. При этом он отметил, что "не собирается сидеть и общаться с людьми, которые не имеют никакого желания что-либо правильно понять".

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников, что спецслужбы передали Бараку Обаме и Дональду Трампу информацию о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компроматом на нового президента. Анонимный доклад на эту тему опубликовал BuzzFeed.

Дональд Трамп известен своими сложными отношениями с американскими СМИ, большинство которых он обвиняет в необъективности и непрофессионализме. Из ведущих СМИ, кроме New York Times и Washington Post, объектом его критики становился телеканал CNN, аббревиатуру которого политик расшифровывал как "Clinton News Network" ("Новостная сеть Клинтон").

РИА Новости