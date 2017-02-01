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В мире

Квартальная прибыль Apple снизилась на 2,55% 01.02.2017 10:23

В I квартале 2016-2017 финансового года, который завершился 31 декабря, чистая прибыль Apple составила $17,819 млрд, что на 2,55% меньше, чем годом ранее. Это сообщает «Прайм».

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила $3,36 против $3,28 годом ранее, что является рекордно высоким уровнем для компании. Квартальная выручка Apple увеличилась на 3,26% до $78,351 млрд, что также является рекордом для компании.

Продажи iPhone за отчетный периоде составили $78,29 млн штук, что на 5% больше, чем год назад. Продажи iPad снизились в годовом измерении на 19% до $13,081 млн единиц. О продажах Apple Watch компания не отчиталась.

Наибольший объем продаж зафиксирован в США, там выручка Apple составила $31,968 млрд, показав годовой рост на 9%. Минимальная выручка зафиксирована в Японии - $5,766 млрд, но и то показатель в годовом измерении вырос на 20%.

Во II финансовом квартале Apple ожидает выручку на уровне $51,5-53,5 млрд, операционные расходы - в пределах $6,5-6,6 млрд.

Совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды на уровне $0,57 на акцию. Выплаты состоятся 16 февраля 2017 г.

Ведомости

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