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В мире

На востоке Алеппо для детей открыли свои двери более 20 школ 01.02.2017 02:26

Как минимум 23 начальные школы заработали в восточной части сирийского города Алеппо. Об этом сообщили представители ООН.

Об этом передает агентство EFE.

6,5 тыс. детей получили возможность вернуться за школьные парты благодаря Детскому фонду ООН — ЮНИСЕФ. Также при его содействии появились программы по психосоциальной помощи.

«Чтобы дети вновь начали учиться — это один из наших основных приоритетов», — отметила представитель ЮНИСЕФ в Сирии Хана Сингер. По ее словам, 35 тыс. детей находятся во временных убежищах, необходимо, чтобы они могли справиться с пережитыми трагедиями.

Школа — это место, где дети «могут учиться, играть и снова вернуться в детство», подчеркнула Сингер.

Как сообщается, учебные заведения получили все необходимые школьные материалы, также были проведены программы обучения для преподавателей, направленные на то, чтобы помочь детям как можно скорее нагнать пропущенные уроки.

Восточная часть Алеппо долгое время находилась под контролем боевиков. В конце прошлого года сирийским правительственным силам удалось завершить операцию по освобождению этого города, напоминает «Интерфакс».

Росбалт

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