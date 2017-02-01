Шведская компания IKEA намерена трудоустроить около 200 сирийских беженцев, которые проживают на территории Иордании, задействовав их в производстве ковров и текстильных изделий.

Об этом сообщает CNN.

По словам одного из топ-менеджеров IKEA Йеспера Бродина, товары, которые будут изготовлены беженцами, будут продаваться в странах Ближнего Востока, заключивших торговые соглашения с Иорданией.

При этом в компании пообещали разработать для сирийских беженцев гибкий график работы, так как среди них подавляющее большинство женщины, которым необходимо время для ухода за детьми.

Газета.ру