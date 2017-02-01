Житель провинции Хунань решил рискнуть и метнул свою дочь на три метра.

Гифка с самим броском сейчас активно расходится по соцсетям и собирает тысячи комментариев.

Времени, чтобы выбраться из тонущей машины, практические не остаётся, и мужчина решается на отчаянный шаг: он бросает свою маленькую дочку людям, которые стоят на берегу. На кадрах видно, что отец сильно паникует. Когда он швыряет ребёнка, то сам тут же по инерции кидается в воду.

Драматические кадры сняты на юго-востоке Китая в провинции Хуань.