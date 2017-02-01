Администрация президента США Дональда Трампа назначила Рональда Витиелло на должность главы пограничной службы США.

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я с радостью объявляю о назначении Рона Витиелло на должность главы пограничной службы", — говорится в сообщении действующего комиссара таможенной и пограничной службы США Кевина Макалинана (Kevin McAleenan), опубликованном на странице управления в Twitter.

На прошлой неделе стало известно, что предыдущий глава пограничной службы США Марк Морган подал в отставку по требованию новой администрации. Сообщение об отставке поступило на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении мер по охране границы. Предполагается, что штат пограничников будет увеличен на 5 тысяч человек. Было неизвестно, ушел ли Морган в отставку добровольно.

Пограничная служба США входит в состав федеральной службы США по таможне и охране границ. В ее задачи входит задержание нелегалов, пресечение контрабанды оружия, незаконной перевозки людей.

РИА Новости