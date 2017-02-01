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В мире

СМИ: в Таиланде собаки спасли хозяина от королевской кобры - ВИДЕО 01.02.2017 05:24

В сети появилось видео, на котором четыре собаки защищают своего хозяина от королевской кобры длиной почти два с половиной метра.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ядовитая змея проскользнула в сад к женщине, которая живет в Таиланде, в провинции Пхитсанулок. Домашние животные бросились отважно кусать кобру, пытаясь ее прогнать и не давая ей возможность укусить их в ответ. В результате собакам удалось заставить незваную гостью покинуть дом.

Издание отмечает, что королевские кобры могут убить одним укусом, однако они обычно избегают контактов с людьми.

РИА Новости

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