В сети появилось видео, на котором четыре собаки защищают своего хозяина от королевской кобры длиной почти два с половиной метра.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ядовитая змея проскользнула в сад к женщине, которая живет в Таиланде, в провинции Пхитсанулок. Домашние животные бросились отважно кусать кобру, пытаясь ее прогнать и не давая ей возможность укусить их в ответ. В результате собакам удалось заставить незваную гостью покинуть дом.

Издание отмечает, что королевские кобры могут убить одним укусом, однако они обычно избегают контактов с людьми.

РИА Новости