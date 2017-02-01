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В мире

Мехико получил конституцию, которая разрешает марихуану и эвтаназию 01.02.2017 04:50

Столица Мексики обрела собственную конституцию после долгого и упорного обсуждения на заседании учредительной ассамблеи, созданной год назад как раз для разработки основного закона Мехико.

30 января 2016 года президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон о политической реформе столицы страны Мехико, меняющей статус города с федерального округа на штат. Таким образом, в Мексике появился новый, 32-й по счету штат, город Мехико. До этого момента в стране существовал 31 штат и отдельное территориальное образование — федеральный округ, имевший особый статус. С 1824 года эта особая территориальная единица была местом расположения центральных властей Мексики и не относилась ни к одному штату.

Обсуждение конституции на заседании учредительной ассамблеи шло не просто – усилиями оппозиции многие из внесенных правительством города положений были отклонены. Так, из проекта конституции были исключены легализация проституции, право голосовать горожанам с 16 лет, введение минимального отпуска в размере 20 дней и фиксированной 40-часовой рабочей недели. Оппозиция утверждала, что многие их этих положений нарушают федеральное законодательство.

Но и оставшиеся в конституции положения являются в определенной степени революционными, отмечают политические обозреватели. В частности, конституция предполагает разрешение эвтаназии и использования марихуаны в медицинских целях, а также запрет на приватизацию водных ресурсов города и равенство брака для сексуальных меньшинств. Кроме того, в конституции впервые прописывается принцип преимущества пешеходов перед водителями транспортных средств.

Еще при начале реформы наблюдатели отмечали, что она дает Мехико как равноправному территориальному субъекту гораздо больше возможностей. Город получает финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей, а нового алькальда нельзя будет сместить даже решением сената – только по итогам референдума.

РИА Новости

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