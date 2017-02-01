Около 900 сотрудников Государственного департамента США подписали внутренний меморандум, в которой подвергается критике указ президента Дональда Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты иммигрантам из семи стран с преимущественно мусульманским населением, а также беженцам.

Об этом во вторник, 31 января, сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Высокопоставленный представитель Госдепа подтвердил, что меморандум был передан руководству.

30 января официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что знает о документе, но предупредил сотрудников ведомства — они должны «смириться или уйти».

Согласно данным на сайте Госдепа США, в нем работают порядка 69 тысяч сотрудников.

Лента.ру