Скоро в мессенджере WhatsApp появится функция живого обмена информацией о местоположении.

Предполагаемая возможность позволит передавать своему собеседнику координаты конкретного места, в котором сейчас находится автор сообщения, передает «Телеграф».

Живой обмен геолокационными данными вошел в перечень изменений тестовой новой сборки WhatsApp и в скором времени должен стать доступен всем пользователям.

По умолчанию новая функция будет отключена, однако пользователь сможет активировать ее при необходимости. Позволить следить за собой можно на 1, 2, 5 минут или же на неопределенный срок до выключения.

Данное новшество может пригодиться, к примеру, в случаях, когда пользователь ищет друзей в людном месте или же не знает, где расположено место встречи.

Другое важное нововведение в мессенджере касается возможности редактирования или же удаления уже отправленных сообщений, отмечает «Телеграф». Однако обе функции будут применимы лишь к тем сообщениям, которые еще не прочитал адресат. Историю изменений получатель не увидит.

Кроме того, разработчики тестируют еще одно обновление – предупреждения о разрядке устройства. Если во время разговора батарея смартфона разрядится слишком сильно, сервис отправит соответствующее уведомление.

Когда именно появятся вышеописанные нововведения, источники не сообщают.

1news.az