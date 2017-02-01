Один из пользователей портала Reddit опубликовал фотографию, на которой запечатлены более 80 соколов, размещенных в салоне пассажирского самолета.

Об этом передает AOL news.

Как пишет автор поста, этот снимок отправил ему знакомый сотрудник авиакомпании. По его словам, места для охотничьих птиц были выкуплены одним из саудовских принцев.

Подобные фотоснимки ранее уже попадали в сеть. Так, четыре года назад один из членов королевской семьи Саудовской Аравии таким же способом вывозил пернатых на охоту.

РИА Новости